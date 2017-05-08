Країни Балтії домовилися відключити свої енергомережі від Росії

Естонія, Латвія та Литва задля зменшення залежності від Росії підключать свої енергомережі до мережі Європейського Союзу через Польщу.

Про це повідомив у понеділок прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, передає DW.

"Всі ми четверо погодилися прояснити розподіл (обов'язків, - ред.) між чотирма країнами (Естонією, Латвією, Литвою та Польщею, - ред.) до кінця року", - сказав Ратас.

У ході підключення доведеться враховувати також і те, що Калінінградська область синхронізована з російською електромережею через країни Балтії.

Відключення від російської мережі спочатку планувалося на 2025 рік, але було відкладене через дискусії щодо точки підключення до європейської мережі - у Польщі чи Фінляндії (через підводний електрокабель).

Врешті, підключення через Польщу було визнане більш доцільним економічно.

Як вказує видання, Росія ніколи не відключала електроенергію країнам Балтії і навіть не погрожувала це зробити, однак Литва розглядає факт енергетичної залежності від Росії як одну з головних національних небезпек.