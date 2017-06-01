Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутички у Київраді: постраждали двоє правоохоронців

Четвер, 1 червня 2017, 18:22

У Київській міській раді виникла штовханина, в результаті якої тілесні ушкодження отримали двоє правоохоронців.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції Києва.

"Сьогодні під час засідання Київської міської ради група невідомих намагалася потрапити у сесійну залу. Один із депутатів провів на своє ім’я близько 20 осіб, решта спробували прорватися у приміщення повз працівників поліції охорони", – зазначили у відомстві.

Наразі правоохоронцями вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як відомо, у четвер під Київрадою сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками, представниками добровольчих батальйонів.

Українська правда

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: