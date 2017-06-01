Сутички у Київраді: постраждали двоє правоохоронців

У Київській міській раді виникла штовханина, в результаті якої тілесні ушкодження отримали двоє правоохоронців.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції Києва.

"Сьогодні під час засідання Київської міської ради група невідомих намагалася потрапити у сесійну залу. Один із депутатів провів на своє ім’я близько 20 осіб, решта спробували прорватися у приміщення повз працівників поліції охорони", – зазначили у відомстві.

Наразі правоохоронцями вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як відомо, у четвер під Київрадою сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками, представниками добровольчих батальйонів.

Українська правда