Столкновения в Киевсовете: пострадали двое правоохранителей

В Киевском городском совете возникла толкотня, в результате которой телесные повреждения получили двое правоохранителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Сегодня во время заседания Киевского городского совета группа неизвестных пыталась попасть в сессионный зал. Один из депутатов провел на свое имя около 20 человек, остальные попытались прорваться в помещение мимо полиции охраны ", - отметили в ведомстве.

На данный момент правоохранителями решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, в четверг во Киевсоветом произошли столкновения между правоохранителями и митингующими, представителями добровольческих батальонов.

Украинская правда