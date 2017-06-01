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Столкновения в Киевсовете: пострадали двое правоохранителей

Четверг, 1 июня 2017, 18:22

В Киевском городском совете возникла толкотня, в результате которой телесные повреждения получили двое правоохранителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Сегодня во время заседания Киевского городского совета группа неизвестных пыталась попасть в сессионный зал. Один из депутатов провел на свое имя около 20 человек, остальные попытались прорваться в помещение мимо полиции охраны ", - отметили в ведомстве.

На данный момент правоохранителями решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, в четверг во Киевсоветом произошли столкновения между правоохранителями и митингующими, представителями добровольческих батальонов.

Украинская правда

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