Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вілкула вдруге викликали на допит через бійку у Дніпрі 9 травня

Субота, 10 червня 2017, 10:41

Нардепа, одного з лідерів "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула вдруге викликали на допит із приводу сутичок 9 травня у Дніпрі, оскільки за попереднім викликом він не з’явився.

Про це повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області, пише Радіо Свобода.

Як зазначив заступник прокурора Роман Токар, на початку досудового розслідування Вілкул був допитаний як свідок.

"Із урахуванням того, що були здобуті додаткові дані, які дають підстави для запитань по деяких додаткових питаннях, ми викликали (Вілкула) на допит. Але у зв’язку з тим, що він перебуває у службовому відрядженні, він не з’явився, тому був повторний виклик", – зазначив Токар.

У свою чергу керівник слідчого відділу облпрокуратури Сергій Лисаченко повідомив, що через заворушення 9 травня у Дніпрі жодному поліцейському не було повідомлено про підозру, адже їхні особи не встановлено.

За словами Лисаченка, жоден із потерпілих, яким було заподіяно тілесні ушкодження працівниками поліції, не впізнав осіб, які безпосередньо заподіяли тілесне ушкодження: усі правоохоронці були у шоломах або масках і без належного маркування.

Як відомо, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

Глава МВС Арсен Аваков звільнив низку поліцейських у Дніпрі і призначив новим начальником Головного управління Дніпропетровської області начальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ Віталія Глуховерю.

11 травня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що нардепа від "Оппоблоку" Олександра Вілкула допитують у статусі свідка щодо бійки під час масових заходів 9 травня у Дніпрі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ВілкулДніпрополіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
Вілкул
У Кривому Розі прогриміли вибухи – Вілкул
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: