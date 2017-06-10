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Вилкула повторно вызвали на допрос из-за драки в Днипре 9 мая

Суббота, 10 июня 2017, 10:41

Нардепа, одного из лидеров "Оппозиционного блока" Александра Вилкула повторно вызвали на допрос по поводу драки 9 мая в Днипре, поскольку по предыдущему вызову на допрос он не явился.

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, пишет Радио Свобода.

Как отметил зампрокурора Роман Токар, в начале досудебного расследования Вилкул был допрошен в качестве свидетеля.

"С учетом того, что были получены дополнительные данные, которые дают основания для вопросов по некоторым дополнительным вопросам, мы вызвали (Вилкула) на допрос. Но в связи с тем, что он находился в служебной командировке, он не явился, в связи с этим был повторный вызов", - отметил Токарь.

В свою очередь руководитель следственного отдела облпрокуратуры Сергей Лисаченко сообщил, что из-за беспорядков 9 мая в Днипре ни одному полицейскому не было сообщено о подозрении, поскольку их личности не установлены.

По словам Лисаченко, ни один из пострадавших, которым были нанесены телесные повреждения работниками полиции не опознал лиц, которые непосредственно причинили телесные повреждения: все правоохранители были в шлемах или масках и без надлежащей маркировки.

Как известно, 9 мая в Днипре произошла массовая драка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

Глава МВД Арсен Аваков уволил ряд полицейских в Днипре и назначил новым начальником Главного управления Днепропетровской области начальника Днепровского Института Внутренних дел Виталия Глуховерю.

11 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что нардепа от "Оппоблока" Александра Вилкула допрашивают в статусе свидетеля о драке во время массовых мероприятий 9 мая в Днипре. 

Темы: ВилкулДнепрполиция
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