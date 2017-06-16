Захист тішиться, що Януковича поки можуть показати у суді

Адвокат Віктор Януковича Віталій Сердюк задоволений, що суд поки що не підтримав вимогу військової прокуратури про заочний розгляд справи про державну зраду екс-президента.

"Суд відмовив Генеральній прокуратурі у застосуванні заочної процедури судового розгляду стосовно Віктора Януковича. Захист це рішення цілком підтримує і поділяє", – сказав він після підготовчого засідання Оболонського райсуду Києва.

"Суд прийняв до уваги позицію захисту щодо відсутності законних підстав заочного розгляду справи щодо Віктора Януковича, це рішення є позитивним і таким, що відповідає, на думку захисту, законодавству України", – додав Сердюк.

Попри рішення суду щодо прийняття справи до розгляду, захист наполягає, що "матеріал, який надійшов із Генеральної прокуратури до суду, не має права на існування".

"Генеральною прокуратурою були допущені найгрубіші порушення кримінального процесу (при складанні звинувачувального акту – ред.). Ці порушення були допущені виключно з політичних мотивів, оскільки справа є політично вмотивовано, політично заангажованою", – сказав Сердюк.

"І такі порушення відкривають для захисту двері до Європейського суду з прав людини і надають можливість подати скаргу про порушення прав Віктора Януковича", – додав адвокат.

На запитання, чи буде відеозв'язок із Януковичем під час наступного засідання суду, Сердюк сказав, що захист буде просити про таку можливість

"Він (Янукович) очікує на таке рішення суду і він бажає як надати докази щодо обставин, які відбувалися у 2014 році, так і бажає особисто взяти участь у допиті цілого ряду свідків з числа чинного керівництва держави", – заявив адвокат.

За його словами, "Генпрокуратура категорично не бажала під час всього слідства отримувати покази, заперечувала і в судовому засіданні щодо застосування міжнародної процедури допиту Віктора Януковича, згідно з вимог Європейської конвенції".

На думку Сердюка, ГПУ не зацікавлена в отриманні свідчень і домагається, щоб цей допит не відбувся і "щоб Янукович не зміг виступити в залі судового засідання".

Перед цим суддя Оболонського райсуду призначив розгляд у відкритому судовому засіданні у приміщенні Оболонського райсуду Києва, з викликом учасників судового провадження, на 10 ранку 26 червня. Справу слухатиме колегія з трьох професійних суддів.

Суд підтримав звинувачувальний акт військової прокуратури, але визнав, що питання щодо спеціального судового провадження не може бути вирішено за клопотанням звинувачення на підставі неявки Януковича на судове засідання.

Якщо на наступне засідання Янукович не з'явиться, ймовірно, суд перейде до заочного розгляду.

Як відомо, генпрокурор оголосив підозру Януковичу у державній зраді 28 листопада 2016 року після оголошення перерви у Святошинському райсуді Києва, з яким Янукович був на відеозв'язку з російського суду як свідок у справі про злочини на Майдані.

27 січня 2017 року ГПУ вручила захисникам Януковича і надіслала на всі відомі його адреси перебування нову підозру, додавши новий епізод.

28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу Януковича про державну зраду, яка базується на зверненні Януковича до російської влади у 2014 році.

ГПУ також звинувачує Януковича у корупції і зловживанні владою. Справу щодо злочинів Януковича проти учасників Євромайдану ГПУ планує передати до суду одразу після вироку суду у справі про держзраду.

Олена Рощенко, УП