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Защита рада, что Януковича пока могут показать в суде

Пятница, 16 июня 2017, 12:17

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк доволен, что суд пока что не поддержал требование военной прокуратуры о заочном рассмотрении дела о государственной измене экс-президента.

"Суд отказал Генеральной прокуратуре в применении заочной процедуры судебного разбирательства в отношении Виктора Януковича. Защита это решение полностью поддерживает и разделяет", – сказал он после подготовительного заседания Оболонского райсуда Киева.

"Суд учел позицию защиты об отсутствии законных оснований заочного рассмотрения дела в отношении Виктора Януковича, это решение является положительным и отвечающим, по мнению защиты, законодательству Украины", – добавил Сердюк.

Несмотря на решение суда о принятии дела к рассмотрению, защита настаивает, что "материал, который поступил из Генеральной прокуратуры в суд, не имеет права на существование".

"Генеральной прокуратурой были допущены грубые нарушения уголовного процесса (при составлении обвинительного акта – ред.). Эти нарушения были допущены исключительно по политическим мотивам, поскольку дело политически мотивировано, политически ангажировано", – сказал Сердюк.

"И такие нарушения открывают для защиты двери в Европейский суд по правам человека и дают возможность подать жалобу о нарушении прав Виктора Януковича", – добавил адвокат.

На вопрос, будет ли видеосвязь с Януковичем во время следующего заседания суда, Сердюк сказал, что защита будет просить о такой возможности.

"Он (Янукович) ждет такого решения суда и желает как предоставить доказательства обстоятельств, имевших место в 2014 году, так и лично участвовать в допросе целого ряда свидетелей из числа действующего руководства государства", – заявил адвокат.

По его словам, "Генпрокуратура категорически не желала во время всего следствия получать показания, возражала и по судебному заседанию с применением международной процедуры допроса Виктора Януковича, в соответствии с требованиями Европейской конвенции".

По мнению Сердюка, ГПУ не заинтересована в получении показаний и добивается, чтобы этот допрос не состоялся и "чтобы Янукович не смог выступить в зале судебного заседания".

Перед этим судья Оболонского райсуда назначил рассмотрение в открытом судебном заседании в помещении Оболонского райсуда Киева, с вызовом участников судебного производства, на 10 утра 26 июня. Дело будет слушать коллегия из трех профессиональных судей.

Суд поддержал обвинительный акт военной прокуратуры, но признал, что вопрос о специальном судебного производства не может быть решен по ходатайству обвинения на основании неявки Януковича в суд.

Если на следующее заседание Янукович не явится, вероятно, суд перейдет к заочному рассмотрению.

Как известно, генпрокурор объявил подозрение Януковичу в государственной измене 28 ноября 2016 года после объявления перерыва в Святошинском райсуде Киева, с которым Янукович был на видеосвязи из российского суда как свидетель по делу о преступлениях на Майдане.

27 января 2017 года ГПУ вручила защитникам Януковича и отправила на все известные его адреса новое подозрение, добавив один эпизод.

28 марта Апелляционный суд поручил Оболонскому райсуду Киева рассматривать дело Януковича о государственной измене, которое базируется на обращении Януковича к российским властям в 2014 году

ГПУ также обвиняет Януковича в коррупции и злоупотреблении властью. Дело о преступлениях Януковича против участников Евромайдан ГПУ планирует передать в суд сразу после приговора суда по делу о госизмене.

Алена Рощенко, УП

Темы: Януковичдело о госизменесуд
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