Хроніка 2 червня. Азарову заважають кровосісі, а депутати рекламують широку коаліцію

Найцікавіше: 2009. У ПР та БЮТ закликають приєднатися до широкої коаліції 2010. Азаров обіцяє боротися з кровосісями 2014. Вибух в приміщенні Луганської ОДА 2016. Рада приймає закон про судоустрій та змінює Конституцію

2001, субота

Після зміни українського уряду перший гучний кадровий переділ – зміна губернатора Закарпаття. Замість лояльного до "Нашої України" Віктора Балоги обласною адміністрацією тепер керує генерал-лейтенант Геннадій Москаль, якого називають людиною Кучми.

2003, понеділок

Президент Леонід Кучма звернувся до Верховної Ради з проханням розглянути питання про направлення українських миротворців в Ірак. Раніше таке рішення ухвалила РНБО.

2004, середа

– В мукачівській міліції заявили, що до них із повинною прийшла людина, яка нібито викрала виборчі бюлетені під час виборів у Мукачевому. А спільник цього чоловіка вже помер від важкої хвороби.

Напередодні сержант патрульної служби мукачівської міліції Микола Жумеля дав свідчення у Верховній Раді про те, що зникнення бюлетенів і протоколів виборів у Мукачевому відбувалося безпосередньо за участю місцевої влади.

– В Запорожжі суд заборонив виставляти намети "Так! Ющенко!" На думку суду, пікети "Нашої України" "становлять серйозну загрозу здоров'ю запорожців через зростання міжнародного тероризму".

2005, четвер

Печерський районний суд на два місяці продовжив арешт екс-голови Донецької облради Бориса Колеснікова, якого звинувачують у вимаганні акцій донецького торгівельного центру "Білий лебідь".

Анна Андрієвська

2006, п'ятниця

– Коаліціада-2006. У "Нашій Україні" заявляють, що змістовна частина коаліційної угоди між ними, БЮТ та СПУ вже погоджена. Залишилось розділити сфери відповідальності.

– Молодіжна збірна України з футболу вийшла у фінал чемпіонату Європи.

2007, субота

– Члени Центральної виборчої комісії, склад якої напередодні змінився, обрали своїм головою Володимира Шаповала. Попереду – позачергові парламентські вибори.

– "Якщо ти не падлюка, то в тебе і шансів немає стати народним депутатом". Президент Віктор Ющенко ділиться враженням від переходу депутатів з фракції у фракцію.

2008, понеділок

Прем'єр Юлія Тимошенко, перший віце-прем'єр Олександр Турчинов та депутат Микола Томенко, які балотувалися у списку БЮТ до Київради, добровільно відмовились від депутатства без зазначення мотивації.

Раніше Турчинов називав реальним те, що Тимошенко можна буде побачити у сесійній залі Київради.

2009, вівторок

– Тема дня: широка коаліція між Партією регіонів та БЮТ. "Безумовно, Партія регіонів і БЮТ як фракції, які мають конституційну більшість голосів, повинні взяти на себе головну відповідальність перед виборцями, перед країною за подолання кризи і створення ефективної коаліції та уряду. Але до такої коаліції треба долучити й інші фракції Верховної Ради", – сказав з трибуни парламенту регіонал Дмитро Табачник.

"Шановні друзі, заспокойтеся. Не узурпацію БЮТ і його лідер Тимошенко замислили, а нарешті спільними зусиллями політичних сил та органів влади усіх рівнів навести порядок в країні і впевнено будувати велике майбутнє. Приєднуйтеся і не бійтеся", – закликав бютівець Іван Кириленко.

У відповідь президент Віктор Ющенко пообіцяв не допустити перерозподілу влади в країні на двох.

– У відділенні "Ощадбанку" у Мелітополі Запорізької області пролунали два вибухи. Двоє чоловіків з сумками залишили у будівлі сумки. Коли вони пішли, сумки вибухнули. Постраждало 25 осіб.

2010, середа

– ВІДЕО ДНЯ: прем'єру Миколі Азарову заважають кровосісі бюджетних коштів.

– У Харкові загострюється ситуація навколо вирубки дерев у парку Горького. В результаті пиляння дерев постраждав один з активістів. Також міліція затримала чотирьох захисників парку, які протестували біля обласної адміністрації.

– Омбудсман Ніна Карпачова назвала вбивством смерть студента Ігоря Індила в Шевченківському райвідділі міліції Києва та закликала об'єктивно її розслідувати.

Індило загинув у райвідділку в результаті черепно-мозкової травми.

2011, четвер

– "Гостро відчув брак розуміння потреби послідовного, хоч і довготермінового процесу виховання людей на чесних громадян, для яких дати чи брати хабар є майже немислимим. [...] Дуже важливий і потрібний закон проти корупції може стати справді ефективним тільки тоді, коли члени нашого суспільства змалечку будуть виховані в дусі чесної та справедливої поведінки". Архієпископ Любомир (Гузар) про ефективність закону проти корупції.

– Нацбанк на чолі з Сергієм Арбузовим звинувачує уряд Миколи Азарова в зриві співпраці з Міжнародним валютним фондом і заявляє про зниження довіри до економічної політики уряду. У Кабміні ці обвинувачення не коментують.

– Генпрокуратура провела ексгумацію тіла лідера Народного руху В'ячеслава Чорновола. У Народному Русі підозрюють, що таким чином прокуратура хоче "нашвидкуруч закрити цю справу".

Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі під Києвом, коли автомобіль, в якому він їхав, зіштовхнувся з "КамАЗом".

– В Маріуполі спалах холери. Зафіксовано вже 5 випадків.

2012, субота

– Леонід Черновецький написав заяву про відставку з посади міського голови Києва. "Це рішення повністю зважене. Воно було прийнято мною для того, щоб уникнути будь-яких політичних інсинуацій і використання різними політичними силами ситуації з призначенням наступних виборів Київського міського голови і трактування терміну моїх повноважень", – пояснив Черновецький.

– "Ми прийшли до одного висновку – її місце не у в'язниці", – заявив президент Франції Франсуа Олланд щодо екс-прем'єрки Юлії Тимошенко.

А от омбудсман Валерія Лутковська не вважає Юлію Тимошенко політв'язнем. Вона пояснює це тим, що Тимошенко посадили не за політичні переконання, і в її справі кримінальна, а не політична складова.

2013, неділя

Близько 500 активістів зібрались біля будівлі Київради. Вони вважають, що термін повноважень мера та місцевих депутатів закінчився, та вимагають проведення виборів.

2014, понеділок

– Вибух у приміщенні Луганської облдержадміністрації, зайнятої представниками угрупування "ЛНР". У результаті вибуху загинули 8 осіб і ще 11 були госпіталізовані. Бойовики звинуватили українські війська. Українська сторона висунула версію про невміле поводження терористів зі стрілецькою зброєю.

– В Криму та в Донецьку полюють на журналістів. У Криму бійці так званої "самооборони" викрали та побили співробітників "Центру журналістських розслідувань". У Донецьку озброєні люди викрали головредів двох місцевих газет.

– Бій на Луганщині. Терористи штурмують Луганський прикордонний загін. Вогонь ведуть і з житлових будинків.

2015, вівторок

– На 8 років позбавлення волі засуджений міліціонер Краматорського міськвідділу міліції, який вступив до лав "ДНР".

– Серед суддів, які в травні були призначені парламентом на довічні посади, журналісти виявили двох, які переслідували активістів Євромайдану та Автомайдану під час Революції Гідності.

– 16 медичних працівників загинули і ще 60 отримали поранення за час проведення АТО.

2016, четвер

– Парламент ухвалив новий закон про судоустрій і статус суддів. Він підсилює відповідальність суддів, обмежує їх імунітет виключно функцією здійснення правосуддя, ліквідовує вищі спеціальні суди, створює новий Верховний Суд, передбачає створення Вищого антикорупційного суду та Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Також депутати затвердили зміни до Конституції в частині правосуддя.

Дмитро Ларін, уп

– Великогрибовицька сільська рада (Львівська область) прийняла рішення назавжди закрити Грибовицьке сміттєзвалище, де напередодні загинули троє рятувальників. Це сміттєзвалище приймає відходи зі Львова.

Рустем Халілов, для УП