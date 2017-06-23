Соболєв: Комітет працював нормально, поки не з’явились члени від БПП

Голова Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції вважає, що ефективна робота комітету припинилась після делегування до нього блоком Петра Порошенка трьох нових депутатів.

Про це він сказав "Українській правді", коментуючи позачергове засідання комітету, який не зміг ухвалити жодного рішення через відсутність кворуму.

"Ми боремося з ідею призначити залежного аудитора. Вони (члени від БПП - УП) весь час намагаються зробити це з порушеннями. Через те в нас кожне засідання комітету - суперечки та дискусії", – зазначив Соболєв у коментарі УП.

Він повідомив, що на скликаному на прохання членів БПП, "Народного Фронту" та "Батьківщини" позачерговому засіданні не було кворуму, але від нього вимагали проводити голосування.

За словами Соболєва, комітет вже не вперше примушують голосувати з порушенням правил. Він також додав, що зібрання ніколи не відбувались у п’ятницю після засідання ВР.

"Вони починають переживати, що скоро припиниться робота Ради, а залежний кандидат не призначений. Це змушує їх поспішати", – пояснив він.

Як відомо, Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції призначив на п'ятницю, 23 червня, позачергове засідання для визначення, якого з кандидатів в аудитори НАБУ обирати в сесійній залі.

Тоді член комітету, народний депутат Сергій Лещенко, зазначив, що ініціаторами призначення виступили депутати з БПП з метою внести до Верховної Ради питання про затвердження зручного владі аудитора НАБУ.

За результатами першого конкурсу парламентський комітет з питань запобігання та протидії корупції запропонував Верховній Раді кандидата в аудитори Роберта Сторча – заступника генерального інспектора департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки. Однак під час засідання парламенту голова фракції БПП Ігор Гринів запропонував від імені фракцій "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт" іншого кандидата – Найджела Брауна.

За результатами голосування, ані Сторч, ані Браун не здобули підтримки нардепів, і Верховна Рада не змогла визначити кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Для участі у повторному конкурсі надійшло 9 заявок, з них 7 повністю відповідають вимогам конкурсу.

Серед поданих заявок для участі в конкурсі - заявка від адвоката з США Марти Борщ, прокурора з Іспанії Карлоса Кастресана.

У конкурсі також висловили бажання брати участь професор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Олександра Яновська, адвокат, представник Академії адвокатури Сергій Гончаренко.

16 травня стало відомо, що відхилений Радою Браун знову братиме участь у відборі кандидатів до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро. Рекомендації йому дала фракція "Блок Петра Порошенко".

Софія Лукашова, для УП