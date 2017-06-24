Зі Львова вивезено 270 тонн сміття

У Львові розпочалися роботи з вивезення сміття.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомив Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, станом на 18.00 год 23 червня з 11 тис 900 тонн перенакопиченого сміття вивезено 270 тонн.

При цьому 90 тонн сміття вивезено у ті міста, з якими Львів мав і раніше співпрацю, а 180 тонн вивезено у міста, з якими ще не було укладених угод.

Протягом дня було вивезено сміття лише з частини перенакопичених майданчиків. Сміття, яке нагромадилось на території перевантажувальних станцій, ще не вивозили.

Відтак, сміття зі Львова прийняло 8 міст у Львівській області, з них – з 4 містами Львів вже мав підписані угоди. Також є підписана угода зі ще одним містом в області, але сміття на полігон в це місто ще не завозили.

Усі компанії-перевізники отримали ліміти щодо вивезення та захоронення ТПВ з міста Львова на полігони у Львівській області, окрім ТзОВ "Грінера Україна".

Раніше мер Львова Андрій Садовий погодився віддати Львівській облдержадміністрації функції вивезення сміття з міста.

За словами голови ЛОДА, міська влада повинна передбачити 300 млн гривень на рік субвенції з міського бюджету для облдержадміністрації, поки вона виконуватиме функції вивозу сміття. Зі свого боку, адміністрація зобов’язується за 20 днів вивезти накопичене у місті сміття, а також до 2019 року збудувати завод з вторинної переробки та утилізації твердих побутових відходів.

У середу, 21 червня, віце-прем’єр Геннадій Зубко на брифінгу у Львові заявив, що вивозити сміття зі Львова почнуть з четверга. Проте він не захотів публічно оголошувати місця вивезення, кажучи, що інакше почнуться протести та блокування.

Раніше віце-прем’єр Геннадій Зубко пообіцяв допомогти Львову вирішити сміттєві проблеми, але попросив прибрати з цього питання політику та піар.

21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра і екологів.

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що отримав 229 відмов на свої 495 звернень до обласних та місцевих органів влади прийняти львівське сміття, скани цих відмов наведені на сайті Львівської міськради.

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Як відомо, публічна перепалка Садового і Гройсмана з приводу сміття у Львові триває з 14 червня, вони звинувачують один одного у тому, що проблему роками не вирішували.

19 червня соратник Садового, лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування через проблему сміття.

Березюк та його колега Оксана Сироїд голодують, вживаючи воду, під Адміністрацією президента і чекають на рішення президента та Ради національної безпеки й оборони, які допоможуть створити сміттєвий полігон під Львовом.

Українська правда