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Из Львова вывезли 270 тонн мусора

Суббота, 24 июня 2017, 05:59

Во Львове начались работы по вывозу мусора.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщил Сергей Бабак, заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 18.00 ч 23 июня из 11 тыс 900 тонн перенакопленного мусора вывезено 270 тонн.

При этом 90 тонн мусора вывезено в те города, с которыми Львов имел и раньше сотрудничество, а 180 тонн вывезено в города, с которыми еще не было заключенных соглашений.

В течение дня был вывезен мусор только с части перенакопленных площадок. Мусор, который накопился на территории перегрузочных станций, еще не вывозили.

Таким образом, мусор из Львова приняли 8 городов во Львовской области, из них - с 4 городами Львов уже имел подписанные соглашения. Также подписано соглашение с еще одним городом в области, но мусор на полигон в этот город еще не завозили.

Все компании-перевозчики получили лимиты по вывозу и захоронению ТБО из города Львова на полигоны во Львовской области, кроме ООО "Гринера Украина".

Ранее мэр Львова Андрей Садовый согласился отдать Львовской облгосадминистрации функции вывоза мусора из города.

По словам председателя ЛОГА, городские власти должны предусмотреть 300 млн гривен в год субвенции из городского бюджета для облгосадминистрации, пока она будет выполнять функции вывоза мусора. Со своей стороны, администрация обязуется за 20 дней вывезти накопленный в городе мусор, а также до 2019 года построить завод по вторичной переработке и утилизации твердых бытовых отходов.

В среду, 21 июня, вице-премьер Геннадий Зубко на брифинге во Львове заявил, что вывозить мусор из Львова начнут с четверга. Однако он не захотел публично объявлять места вывоза, говоря, что иначе начнутся протесты и блокировки.

Ранее 21 июня премьер Владимир Гройсман отправил во Львов вице-премьера и экологов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что получил 229 отказов на свои 495 обращений в областные и местные органы власти принять львовский мусор, сканы этих отказов приведены на сайте Львовского горсовета.

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Как известно, публичная перепалка Садового и Гройсмана по поводу мусора во Львове продолжается с 14 июня, они обвиняют друг друга в том, что проблему годами не решали.

19 июня соратник Садового, лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку из-за проблемы мусора.

Березюк и его коллега Оксана Сыроид голодают, употребляя воду, под Администрацией президента и жду решения президента и Совета национальной безопасности и обороны, которые помогут создать мусорный полигон под Львовом.

Украинская правда 

Темы: ЛьвовСадовыйместная власть
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