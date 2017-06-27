Подчиненный погибшего полковника ГУР охранял Вороненкова – источники

Воинская часть, которой руководил погибший в результате взрыва в Киеве Максим Шаповал, среди прочего занималась охраной экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.



Об этом сообщают собеседники "Украинской правды".



По словам собеседника, помимо своей основной задачи, подчиненные Шаповала осуществляли охрану.



"Охранник Вороненкова, который убил киллера, – был из боевых разведчиков и несколько раз служил в АТО", – сказал собеседник.



В то же время собеседники не считают это основной версией убийства Шаповала.

Как известно, около 8:15 27 июня на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов Киеве взорвался "Мерседес" – от сильного взрыва водитель погиб.



Погибший оказался одним из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.



По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье о теракте.



Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.

Как известно, бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве. Неизвестный открыл по ним огонь. Раненый охранник Вороненкова смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов умер в больнице.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

Украинская правда