Лукаш: Гужва здав закордонні паспорти

Захист редактора Інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви заявляє, що він здав закордонний паспорт слідчому.

Про це повідомила адвокат Гужви Олена Лукаш у facebook.

"Ігор Гужва здав закордонні паспорти слідчому", - написала вона.

Лукаш також запевняє, що її підзахисний не має наміру тікати.

Як повідомлялось, що за Гужву внесли 544 тисячі гривень застави, це зробила його заступниця Світлана Крюкова.

Раніше Шевченківський райсуд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави.

ГПУ підозрює, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька.