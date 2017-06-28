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Лукаш: Гужва сдал загранпаспорта

Среда, 28 июня 2017, 06:30

Защита редактора Интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявляет, что он сдал загранпаспорт следователю.

Об этом сообщила адвокат Гужвы Елена Лукаш в facebook.

"Игорь Гужва сдал загранпаспорта следователю", - написала она.

Лукаш также уверяет, что ее подзащитный не намерен бежать.

Как сообщалось, что за Гужву внесли 544 тысячи гривен залога, это сделала его заместитель Светлана Крюкова.

Ранее Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога.

ГПУ подозревает, что Гужва требовал и получил 10 000 долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИГужвапаспорт
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