Чоловік, який застрелив двох людей в аеропорту Молдови, помер у лікарні

43-річний громадянин Таджикистану Рустам Ашуров, звинувачений у вбивстві двох людей в аеропорту Кишинева минулого тижня, у понеділок увечері помер від отриманих під час затримання поранень.

Про це повідомила поліція Молдови, пише "Європейська правда".

У короткому повідомленні молдовські правоохоронці зазначили, що "підозрюваний у подвійному вбивстві в міжнародному аеропорту Кишинева помер 15 хвилин тому".

Нагадаємо, вдень 30 червня чоловік, якому відмовили у в’їзді на територію Молдови, відкрив вогонь. Від завданих поранень загинув співробітник прикордонної поліції та інспектор служби безпеки аеропорту.

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Нападник виявився 43-річним громадянином Таджикистану.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження про "терористичний акт, вчинений шляхом вбивства кількох осіб", який пізніше перекваліфікувала на убивство з обтяжливими обставинами. Нападникові загрожувало покарання аж до довічного ув'язнення.

Після інциденту влада Молдови перевела всі державні установи, а також правоохоронні органи в режим підвищеної готовності.