SpaceX запустила ракету Falcon 9 і успішно посадила перший ступінь
Неділя, 4 червня 2017, 03:22
Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космічним вантажним кораблем Dragon для Міжнародної космічної станції.
Про це повідомляє NASA.
Після запуску ракети-носія, відбулося відділення головного двигуна і вантажівка продовжила рух до космічної станції.
Main engine cutoff (MECO) is confirmed. Watch as @SpaceX’s #Dragon cargo vehicle continues toward @Space_Station: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/Wsvu8AgQI5— NASA (@NASA) 3 червня 2017 р.
У свою чергу, компанія SpaceX повідомила, що перший ступінь ракети Falcon 9 успішно здійснив посадку в посадочної зоні-1.
Falcon 9 first stage has landed at LZ-1. pic.twitter.com/qUANJo402a— SpaceX (@SpaceX) 3 червня 2017 р.
Вантажівка доставить на МКС понад 2700 кг матеріалів для наукових досліджень і продовольства.