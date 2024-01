SpaceX запустила ракету Falcon 9 і успішно посадила перший ступінь

Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космічним вантажним кораблем Dragon для Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє NASA.

Після запуску ракети-носія, відбулося відділення головного двигуна і вантажівка продовжила рух до космічної станції.

Main engine cutoff (MECO) is confirmed. Watch as @SpaceX’s #Dragon cargo vehicle continues toward @Space_Station: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/Wsvu8AgQI5