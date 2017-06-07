Гройсман вірить, що противники земельної реформи змінять думку

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що земельна реформа в Україні так само потрібна, як медична, пенсійна та інші.

На засіданні уряду 7 червня прем’єр зазначив, що у парламенті дано старт проведенню медичної реформи.

"Будь-яка зміна не є простою, але я переконаний, що реформа після її прийняття буде дуже успішно реалізована в інтересах громадян і повернення поваги до медиків", – сказав він і подякував команді Міністерства охорони здоров'я та президенту за роботу над цим.

Гройсман повідомив, що 7 червня уряд прийме рішення про Державний фонд регіонального розвитку, який є "політикою держави на підтримку всіх територій країни для реалізації найбільш потрібних проектів".

Він зазначив, що на першому етапі Мінрегіонбуд передбачає використати на це 765 мільйонів гривень із 3,5 мільярда, загалом передбачених на інфраструктурні проекти. Прем'єр навів приклади використання коштів по областях: освітні й медичні установи, стадіони, аеропорти тощо

Також Кабмін пропонує рішення щодо земельних відносин. Гройсман наголосив, що потрібно скасувати можливості зловживання на місцях при оформленні землі.

Заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк згодом озвучив пропозиції щодо ліквідації таких схем. Антикорупційні рішення мають дати більше прозорості й більше публічності, сказав прем'єр.

"Коли ми починали децентралізацію – скільки тоді критики було, в тому числі, і на мою адресу, і на адресу уряду Яценюка, бо ми затвердили концепція 1 квітня 2014 року. Ті ж самі, хто десятиріччями управляли країною, але нічого не зробили, крім того, що розвалювали її, критикували, що децентралізація – погана реформа, вона непотрібна. Сьогодні вони вже кричать, що це вже нормально. Але тоді нам чинився шалений опір"

За його словами, такі політикани "живляться" критикою.

"Те ж саме сьогодні відбувається з земельною реформою", – сказав Гройсман.

Він запевнив: "Треба сьогодні принести нормальне життя на сільські території. Коли я чую, що говорять про аграрний сектор і не говорять про розвиток сільських територій, – я вважаю, що це величезна несправедливість. Українське село треба розвивати…".

Прем'єр зазначив, що треба не лише виростити – а й продати на ринки інших країн українську продукцію, і для цього потрібна земельна реформа.

"Можна все залишати, як є. Хай латифундисти, олігархи, які мають по 500, по мільйону гектарів землі – хай живуть, як живуть сьогодні. А що буде робити український фермер і селянин? Отримувати мізерну орендну плату за це? Я категорично не згоден із цим", – заявив Гройсман.

"Я вважаю, що нам потрібно забезпечувати лідерство в реформах, які слугуватимуть інтересам українцям. У нас є завдання створити на селі робочі місця, розвинути сільські території, щоб на селі зародився малий і середній бізнес – цей потенціал у нас абсолютно недорозвинутий, тому що великі холдинги фактично управляють землею, але не займаються ні інфраструктурою сільською, ні селами", – сказав прем'єр.

Він переконаний, що противники земельної реформи змінять думку, як і у випадку з децентралізацією: "3 роки тому вони, недалекоглядні, казали, що децентралізація – це погано, тепер вже ніхто й слова поганого не може на адресу децентралізації сказати, бо розуміють, що люди відчули зміни".

"Те ж саме стосується і медичної реформи, і пенсійної реформи. Час, коли розвалювали країну, залишився у минулому. Цей час увійде в історію України як час втрачених можливостей, – а зараз ми можемо розвивати економіку,робити системні реформи", – заявив Гройсман.

Як відомо, "Самопоміч", "Батьківщина" та окремі політики критикують реформи уряду Гройсмана, Юлія Тимошенко виступає за референдум про продаж землі і погрожує протестами.

Олена Рощенко, УП