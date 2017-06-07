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Порошенко ветував закон про приватних детективів

Середа, 7 червня 2017, 13:05

Президент Петро Порошенко повернув Верховній Раді зі своїми пропозиціями закон про приватних детективів.

Про це сказано у картці законопроекту на сайті Ради.  Порошенко повернув закон у парламент 6 червня.

Як вказано у його зауваженнях,  Порошенко не може погодитися із запропонованим Законом України "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" підходом до визначення загальних засад організації приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні.

"Повертаю цей Закон для повторного розгляду та пропоную узгодити його положення з нормами законодавчих актів, які є базовими у відповідних сферах правового регулювання", - сказано у поясненнях Порошенка.

Українська правда

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