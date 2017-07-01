Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Парижі судили українку через критику проросійського пропагандиста

Субота, 1 липня 2017, 22:09

Паризький суд виніс рішення проти української перекладачки Анни Чесановської через її критику на адресу скандально відомого режисера Пола Морейри, автора фільму "Україна, маски революції", зобов’язавши її сплатити штраф та компенсацію, які можуть перевищити 13,6 тисяч євро.

"Європейська правда" має в розпорядженні копію судового рішення, винесеного трибуналом першої інстанції (tribunal correctionnel).

Як відомо, на початку 2016 року у Франції вийшов в ефір фільм "Україна, маски революції", який численні спостерігачі охарактеризували як пропагандистський. Він викликав обурення не лише в Україні. Всі без винятку французькі журналісти, що постійно працюють або регулярно відвідують Україну, підписали лист, в якому висловили своє обурення з приводу трансляції фільму та назвали його маніпулятивним. Були також інші публікації французьких дипломатів та публічних діячів з критикою на адресу Морейри.

Одночасно видання Le Liberation опублікувало блог Анни Чесановської, яку Морейра наняв для перекладу невеликої частини своїх матеріалів. Українка розповіла, як відбувалося маніпулювання, повідомила деталі щодо тих цитат політиків, які були перекладені але не увійшли до фільму. Чесановська також повідомила про маніпуляцію в титрах – її зазначили як єдину перекладачку, хоча з більшою частиною фільму працював інший, не названий перекладач.

Саме цей блог став приводом для позову з боку Морейри, якій заявив, що вважає "наклепом" звинувачення українки у маніпуляції. Численні звинувачення в інших ЗМІ режисер проігнорував.

Паризький суд став на сторону режисера, постановивши, що навіть оціночні судження завдають йому шкоди. Прокурор, що за свідченням учасників також брав участь у процесі, підтримав ці претензії.

У відповідності до рішення суду Анна Чесановська має сплатити.

– 5000 євро моральної компенсації Морейрі
– 3000 євро компенсації за його витрати на адвокатів
– оплатити публікацію спростування у газеті, яку обере Мерейра, витративши на це до 5000 євро
– сплатити державі 500 євро штрафу через порушення закону
– компенсувати 127 євро судових витрати

Рішення було винесене 29 червня. На даний момент його повний текст не опублікований в судовому реєстрі, але Європравда має в розпорядженні його копію на 11 сторінках

Захист Анни Чесановської вже оскаржив рішення в апеляційному порядку, вважаючи його необґрунтованим.

 

Європейська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: пропагандаФранціясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
пропаганда
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Кремль звільнив очільника головного рупора пропаганди
Росія використовує викраденого з Херсону єнота для пропаганди війни – UAnimals
Останні новини
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
Усі новини...
Реклама: