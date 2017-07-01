У Парижі судили українку через критику проросійського пропагандиста

Паризький суд виніс рішення проти української перекладачки Анни Чесановської через її критику на адресу скандально відомого режисера Пола Морейри, автора фільму "Україна, маски революції", зобов’язавши її сплатити штраф та компенсацію, які можуть перевищити 13,6 тисяч євро.

"Європейська правда" має в розпорядженні копію судового рішення, винесеного трибуналом першої інстанції (tribunal correctionnel).

Як відомо, на початку 2016 року у Франції вийшов в ефір фільм "Україна, маски революції", який численні спостерігачі охарактеризували як пропагандистський. Він викликав обурення не лише в Україні. Всі без винятку французькі журналісти, що постійно працюють або регулярно відвідують Україну, підписали лист, в якому висловили своє обурення з приводу трансляції фільму та назвали його маніпулятивним. Були також інші публікації французьких дипломатів та публічних діячів з критикою на адресу Морейри.

Одночасно видання Le Liberation опублікувало блог Анни Чесановської, яку Морейра наняв для перекладу невеликої частини своїх матеріалів. Українка розповіла, як відбувалося маніпулювання, повідомила деталі щодо тих цитат політиків, які були перекладені але не увійшли до фільму. Чесановська також повідомила про маніпуляцію в титрах – її зазначили як єдину перекладачку, хоча з більшою частиною фільму працював інший, не названий перекладач.

Саме цей блог став приводом для позову з боку Морейри, якій заявив, що вважає "наклепом" звинувачення українки у маніпуляції. Численні звинувачення в інших ЗМІ режисер проігнорував.

Паризький суд став на сторону режисера, постановивши, що навіть оціночні судження завдають йому шкоди. Прокурор, що за свідченням учасників також брав участь у процесі, підтримав ці претензії.

У відповідності до рішення суду Анна Чесановська має сплатити.

– 5000 євро моральної компенсації Морейрі

– 3000 євро компенсації за його витрати на адвокатів

– оплатити публікацію спростування у газеті, яку обере Мерейра, витративши на це до 5000 євро

– сплатити державі 500 євро штрафу через порушення закону

– компенсувати 127 євро судових витрати

Рішення було винесене 29 червня. На даний момент його повний текст не опублікований в судовому реєстрі, але Європравда має в розпорядженні його копію на 11 сторінках

Захист Анни Чесановської вже оскаржив рішення в апеляційному порядку, вважаючи його необґрунтованим.

Європейська правда