Хроніка 10 липня. Нащо Фірташу корова та як росіяни роз'їжджають Севастополем з ракетами

Найцікавіше: 2007. Корова для Фірташа та інші секрети дитинства олігарха 2009. Російські військові роз'їжджають по Севастополю з ракетами 2010. Як Льовочкін став "непорозумінням" Партії регіонів

2001, вівторок

Юлія Тимошенко стала лідером Форуму національного порятунку. До цього опозиційного блоку увійшли сім партій на чолі з "Батьківщиною".

2002, середа

Парламент підтримав запит нардепа Григорія Омельченка в СБУ та ГПУ щодо перевірки інформації про підготовку вбивств народних депутатів Олександра Волкова, Юлії Тимошенко і екс-керівника "Нафтогазу" Ігоря Бакая. За словами Омельченка, цих людей хочуть вбити через те, що вони знають про злочини перших осіб держави. "Ко дню рождения папы лучшие подарки наши – трупы Игорька и Саши", – навіть процитував Омельченко одного з керівників спецгрупи, яка нібито планує злочин.

2003, четвер

"Я за жодних обставин не збираюся грати у продовження повноважень, і, тим більше, у вибори". Леонід Кучма запевняє, що не хоче на третій президентський термін.

2004, субота

СДПУ(о) на своєму з'їзді вирішила підтримати кандидатуру Віктора Януковича на посаду президента. За Януковича виступив і з'їзд НДП. А от лідер Партії промисловців і підприємців України Анатолій Кінах вирішив балотуватися у президенти сам.

2006, понеділок

У новоствореній Антикризовій коаліції (Партія регіонів, СПУ та КПУ) хочуть бачити і "Нашу Україну". "Президент не вважає мої дії зрадою. Під час розмови з ним я зрозумів, що він оцінює позитивно те, що відбулося", – розповів спікер Олександр Мороз. А за словами лідера ПР Віктора Януковича, вони з Ющенком мають однакове бачення перспективи розвитку держави.

НСНУ не давала нікому доручення на переговори з Партією регіонів. Однак представники "Нашої України" Юрій Єхануров та Анатолій Кінах все ж таки зустрілись з Януковичем та Морозом.

2007, вівторок

"У нас всі заробляли на вирощуванні помідорів. Ми й Дмитра теж примушували. А він хотів ходити з товаришами на поле з коровами, вічно бігав до компанії. І ми, щоб він дурака не валяв, купили і йому корову!" Мати співвласника компанії RosUkrEnergo Дмитра Фірташа Марія Григорівна, яка мешкає у трикімнатній квартирі у Чернівцях, розповідає про дитинство найзагадковішого олігарха України.

2008, четвер

Конституційний суд двічі відмовився відкривати провадження щодо легітимності парламентської коаліції. У червні нардепи Бут та Рибаков вийшли з коаліції, і таким чином вона фактично втратила більшість.

Тим часом опозиція хоче заслухати звіт уряду Юлії Тимошенко. Віктор Янукович стверджує, що навіть знайшов голоси для її відставки.

2009, п'ятниця

– Українські правоохоронці затримали на вулиці Севастополя автотранспорт Чорноморського флоту Росії, який без будь-яких дозвільних документів перевозив крилаті ракети. Це порушує умови перебування ЧФ РФ на території України. Міністерство закордонних справ висловило росіянам рішучий протест.

– Слідчі Генпрокуратури прослуховували телефони прем'єра Юлії Тимошенко та глави Секретаріату президента Віри Ульянченко. Офіційною причиною була справа про отруєння Віктора Ющенка. Такими є висновки тимчасової слідчої комісії ВР.

2010, субота

– "Льовчкін для мене – це придорожній пил, непорозуміння у Партії регіонів". Нестор Шуфрич звинувачує главу Адміністрації президента Сергія Льовочкина у проблемах у владній команді.

Цього дня Шуфрича звільнили з посади міністра з надзвичайних ситуацій та призначили заступником секретаря РНБО.

Рік тому, після бурхливого засідання фракції регіоналів у Києві, Шуфріч підійшов до Льовочкіна та вдарив його кулаком в обличчя.

– Місцеві вибори повинні проходити за мажоритарно-пропорційною системою без участі блоків політичних партій – про це йдеться в законі про місцеві вибори, який ухвалила Верховна Рада.

– "Ми прагнемо запобігти блокуванню вулиць, тому що по них рухаються люди, у яких теж є якісь свої питання, справи, і це заважає їм нормально жити", – так міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов пояснював, чому право людини мітингувати має бути обумовлено певним законом.

Тим часом у Криму виникли великі пробки. Через приїзд президента Віктора Януковича на неформальний саміт голів держав СНД міліція зупинила рух.

2011, неділя

– Депутат Луганської міськради Роман Ландік знайшовся у Росії. Раніше його оголосили у розшук через розслідування скандальної бійки за його участю.

– Трагедія на Рівненщині. Внаслідок пожежі у будинку для людей похилого віку, загинуло 16 осіб.

2012, вівторок

– Під Українським домом у Києві триває протест проти ухвалення мовного закону Колесніченка-Ківалова. Голодувальників вже 10.

– Годинник за орієнтовною ціною 150 тисяч євро помітили журналісти на руці митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона.

2013, середа

У 369,5 мільйонів гривень обійшовся держбюджету ремонт приміщень Генпрокуратури за останні три роки. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я жаліються, що не вистачає вакцин – держбюджет передбачає лише 65% необхідних коштів.

2014, четвер

– У зоні АТО зберігається напружена ситуація. Троє військових загинули, 27 дістали поранень за минулу добу. Біля пункту пропуску "Довжанський" на фугасі підірвалася бойова машина піхоти, 4 військовослужбовця загинули. У Луганську терористи обстріляли з міномета одну зі шкіл і розстріляли людей, які намагалися цьому перешкодити.

Військові підняли український прапор над міськрадою Сіверська (Донецька область) та отримали контроль над КПП "Червонопартизанськ".

– До 13 років позбавлення волі засудили відомого акордеоніста Ігоря Завадського – за звинуваченням у розбещенні неповнолітніх.

Завадського звільнять через два роки.

– Майже на 50% збільшила Україна обсяги імпортованого з Європи газу за підсумками другого кварталу 2014 року. Мова йде про 568,4 млн кубометрів блакитного палива.

2015, п'ятниця

– Десять українських військових звільнили з полону бойовиків у рамках Мінських домовленостей.

– Двоє українських військових загинули та ще 10 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Один тиждень дав президент Петро Порошенко Міністерству внутрішніх справ для того, щоб правоохоронці затримали організаторів незаконного видобутку бурштину.

– У Києві невідомі побили бітами одного з керівників "Нафтогазу України" та члена наглядової ради "Укрнафти" Петра Столяра. 22 липня мають відбутися збори акціонерів "Укрнафти", на яких мають змінити лояльного до Ігоря Коломойського директора Пітера Ванхеке.

2016, неділя

– Троє українських військових загинули та 16 отримали поранення у боях на Донецькому напрямку.

– Борги Києва за комунальні послуги перевищують один мільярд гривень, заявив мер Києва Віталій Кличко. Якщо тарифи підвищать, ця сума теж стрімко зросте.

Рустем Халілов, для УП