Добкін каже, що підтримає зняття з себе недоторканності

Народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін стверджує, що проголосує за подання Генеральної прокуратури про зняття з нього недоторканності.

Про це він заявив у вівторок у кулуарах Верховної Ради, відповідаючи на запитання "Української правди".

"За своє подання буду голосувати "за". Тільки за зняття недоторканності", – сказав Добкін.

Крім того, він розповів журналістам, як голосуватиме за інші подання ГПУ.

"Я однозначно буду голосувати за зняття недоторканності з Полякова і Розенблата. Свою вину вони довели самі в кіно, яке ми бачили… Є питання щодо того, як ці докази були здобуті… За арешт голосувати я не буду", – сказав нардеп.

"За Довгого, Дейдея і Лозового я голосувати не буду, там доказова база дорівнює нулю", – додав Добкін.

Як відомо, регламентний комітет ВР планує розглянути подання на Михайла Добкіна 12 липня.

7 липня регламентний комітет підтримав подання на арешт Борислава Розенблата. Генпрокуратура та Спеціалізована антикорупційна прокуратура продемонстрували комітету відеодокази вимагання Розенблатом за закупівлі бурштину.

До того комітет не підтримав подання правоохоронців про зняття недоторканності ані щодо Максима Полякова, ані щодо Андрія Лозового, ані щодо Олеся Довгого, ані щодо Євгена Дейдея.



Роман Кравець, Олена Рощенко, УП