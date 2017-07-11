Добкин говорит, что поддержит снятие с себя неприкосновенности

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин утверждает, что проголосует за представление Генеральной прокуратуры о снятии с него неприкосновенности.



Об этом он заявил во вторник в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопрос "Украинской правды".



"За свое представление буду голосовать "за". Только за снятие неприкосновенности", – сказал Добкин.



Кроме того, он рассказал журналистам, как будет голосовать за другие представления ГПУ.



"Я однозначно буду голосовать за снятие неприкосновенности с Полякова и Розенблата. Свою вину они доказали сами в кино, которое мы видели... Есть вопрос о том, как эти доказательства были добыты... За арест голосовать я не буду", – сказал нардеп.



"За Довгого, Дейдея и Лозового я голосовать не буду, там доказательная база равна нулю", – добавил Добкин.

Как известно, регламентный комитет ВР планирует рассмотреть представление на Михаила Добкина 12 июля.

7 июля регламентный комитет одобрил представление прокуратуры на арест Борислава Розенблата. Генпрокуратура и Специализированная антикоррупционная прокуратура продемонстрировали комитету видеодоказательства вымогательство Розенблата за закупки янтаря.

Перед тем комитет не поддержал представление правоохранителей о снятии неприкосновенности ни на Максима Полякова, ни на Андрея Лозового, ни на Олеся Довгого, ни на Евгения Дейдея.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП