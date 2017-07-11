Добкин говорит, что поддержит снятие с себя неприкосновенности
Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин утверждает, что проголосует за представление Генеральной прокуратуры о снятии с него неприкосновенности.
Об этом он заявил во вторник в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопрос "Украинской правды".
"За свое представление буду голосовать "за". Только за снятие неприкосновенности", – сказал Добкин.
Кроме того, он рассказал журналистам, как будет голосовать за другие представления ГПУ.
"Я однозначно буду голосовать за снятие неприкосновенности с Полякова и Розенблата. Свою вину они доказали сами в кино, которое мы видели... Есть вопрос о том, как эти доказательства были добыты... За арест голосовать я не буду", – сказал нардеп.
"За Довгого, Дейдея и Лозового я голосовать не буду, там доказательная база равна нулю", – добавил Добкин.
Как известно, регламентный комитет ВР планирует рассмотреть представление на Михаила Добкина 12 июля.
7 июля регламентный комитет одобрил представление прокуратуры на арест Борислава Розенблата. Генпрокуратура и Специализированная антикоррупционная прокуратура продемонстрировали комитету видеодоказательства вымогательство Розенблата за закупки янтаря.
Перед тем комитет не поддержал представление правоохранителей о снятии неприкосновенности ни на Максима Полякова, ни на Андрея Лозового, ни на Олеся Довгого, ни на Евгения Дейдея.
Роман Кравец, Алена Рощенко, УП