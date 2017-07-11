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Розенблат уже офіційно не з фракцією БПП

Вівторок, 11 липня 2017, 11:38

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про виключення Борислава Розенблата з фракції "Блок Петра Порошенка".

Він озвучив це рішення з президії парламенту 11 липня.

Як відомо, напередодні "БПП" виключила Розенблата з фракції, але може виключити і з партії принаймні до рішення суду у його справі.

19 червня детективи НАБУ затримали охоронця Розенблата при отриманні 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

7 липня регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканності з Розенблата та його арешт.

Генпрокуратура та Спеціалізована антикорупційна прокуратура продемонстрували комітету відеодокази вимагання Розенблатом за закупівлі бурштину.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Олена Рощенко, УП

Теми: РозенблатБППВерховна Рада
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