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Розенблат уже официально не с фракцией БПП

Вторник, 11 июля 2017, 11:38

Глава Верховной Рады Андрей Парубий объявил об исключении Борислава Розенблата из фракции "Блок Петра Порошенко".

Он озвучил это решение из президиума парламента 11 июля.

Как известно, накануне "БПП" исключила Розенблата из фракции, но может исключить и из партии по крайней мере до решения суда по его делу.

19 июня детективы НАБУ задержали охранника Розенблата при получении 200 тысяч долларов якобы за решение вопроса лицензирования добычи янтаря.

7 июля регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Розенблата и его арест.

Генпрокуратура и Специализированная антикоррупционная прокуратура продемонстрировали комитету видеодоказательства вымогательство Розенблата за закупки янтаря.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Алена Рощенко, УП

Темы: РозенблатБППВерховная Рада
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