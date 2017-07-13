Лозовой ще у лютому отримав повідомлення про донарахування 1,8 млн податків – джерела

Народний депутат від фракції "Радикальна партія Ляшка" Андрій Лозовой ще у лютому отримав податкові повідомлення-рішення про додаткову сплату податків на майже 2 мільйони гривень.

Про це "Українській правді" повідомили джерела, знайомих зі справою.

Так, за інформацією джерел, 14 лютого 2017 року Лозовому відправили рекомендованим листом повідомлення про донарахування 1,7 млн грн податку на доходи фізичної особи та 129,3 тис. грн військового збору.

Також джерела стверджують, що цей лист "отримано 16 лютого 2017 року уповноваженою особою".

Водночас у Державній фіскальній службі у відповідь на запит "Української правди", чи відомство направляло Лозовому повідомлення про донарахування податків, відмовились надавати інформацію, посилаючись на те, що відповідні дані є з частково обмеженим доступом, і можуть надаватись лише з письмової згоди нардепа.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував два позови народного депутата Андрія Лозового до Державної фіскальної служби 29 червня, що було після того, як 21 червня ГПУ спрямувала до Верховної Ради прохання дозволити притягнути Лозового до відповідальності.

5 липня регламентний комітет ВР не підтримав подання ГПУ на Лозового і залишив питання недоторканності цього депутата на розсуд спікера Андрія Парубія.

Того ж дня соратник Лозового Ігор Мосійчук заявив, що Державна фіскальна служба нібито впродовж двох тижнів ігнорувала прохання Лозового надати йому податкове повідомлення-рішення, тож він не міг оскаржити його в суді.

У свою чергу, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Лозовой пропустив 10-денний термін для оскарження податкового повідомлення-рішення ДФС і подав позов уже після того, як до Верховної Ради надійшло подання ГПУ щодо цього нардепа.

11 липня Верховна Рада відмовилась зняти недоторканність з народного депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрія Лозового.

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Олег Твердь, УП