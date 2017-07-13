Лозовой еще в феврале получил уведомление о доначислении 1,8 млн налогов - источники

Народный депутат от фракции "Радикальная партия Ляшко" Андрей Лозовой еще в феврале получил налоговые уведомления-решения о дополнительной уплате налогов почти на 2 миллиона гривен.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Так, по информации источников, 14 февраля 2017 года Лозовому отправили заказным письмом уведомление о доначислении 1,7 млн грн налога на доходы физического лица и 129,3 тыс. грн военного сбора.

Также источники утверждают, что это письмо "получено 16 февраля 2017 года уполномоченным лицом".

В то же время в Государственной фискальной службе в ответ на запрос "Украинской правды", направляло ли ведомство Лозовому сообщение о доначислении налогов, отказались предоставлять информацию, ссылаясь на то, что соответствующие данные - с частично ограниченным доступом, и могут предоставиться только с письменного согласия нардепа.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева зарегистрировал два иска народного депутата Андрея Лозового на Государственную фискальной службы 29 июня, что было после того, как 21 июня ГПУ направила в Верховную Раду просьбу разрешить привлечь Лозового к ответственности.

5 июля регламентный комитет ВР не поддержал представление ГПУ на Лозового и оставил вопрос неприкосновенности этого депутата на усмотрение спикера Андрея Парубия.

В тот же день соратник Лозового Игорь Мосийчук заявил, что Государственная фискальная служба якобы в течение двух недель игнорировала просьбы Лозового предоставить ему налоговое уведомление-решение, поэтому он не мог обжаловать его в суде.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Лозовой пропустил 10-дневный срок для обжалования налогового уведомления-решения ГФС и подал иск уже после того, как в Верховную Раду поступило представление ГПУ на этого нардепа.

11 июля Верховная Рада отказалась снять неприкосновенность с народного депутата "Радикальной партии Ляшко" Андрея Лозового.

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Олег Твердь, УП