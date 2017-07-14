Суд відмовився збільшити заставу за Гужву

Суд відмовився збільшити заставу за головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужву, підозрюваного у вимаганні з 0,5 до 3,2 млн гривень, як того хотіла прокуратура.

Про це повідомляє 14 липня його адвокат Олена Лукаш.

"Тільки що Апеляційний суд міста Києва, розглянувши апеляційні скарги прокуратури і захисту Ігоря Гужви, ухвалив рішення суду першої інстанції залишити в силі і сомалійські вимоги прокуратури про заставу в 3 млн 200 тисяч залишити без задоволення", - пише вона.

На думку Лукаш, кримінальна справа проти Гужви "окочурюється в прямому ефірі".

"Якось не дуже вийшло з фейком про вимагання..."Всё ....ня. Давай по новой", - як казав класик", - резюмує адвокат.

Як відомо, увечері 22 червня у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО. Генпрокуратура заявила, що через посередника Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компромату на нардепа від "Радикальної партії" Дмитра Лінька.

24 червня Шевченківський райсуд Києва взяв Гужву під варту на 60 діб із можливістю вийти під заставу 544 тисяч гривень. 26 червня заставу внесли, 27 червня Гужва вийшов із СІЗО.

Прокуратура має відео переговорів Гужви і свідчення посередника.

Українська правда