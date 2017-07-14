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Суд отказался увеличить залог за Гужву

Пятница, 14 июля 2017, 14:28

Суд отказался увеличить залог за главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву, подозреваемого в вымогательстве с 0,5 до 3,2 млн гривен, как того хотела прокуратура.

Об этом сообщает 14 июля его адвокат Елена Лукаш.

"Только что Апелляционный суд города Киева, рассмотрев апелляционные жалобы прокуратуры и защиты Игоря Гужвы, постановил решение суда первой инстанции оставить в силе и сомалийские требования прокуратуры о залоге в 3 млн 200 тысяч оставить без удовлетворения", – пишет она.

По мнению Лукаш, уголовное дело пртив Гужвы "окочуривается в прямом эфире".

"Как-то не очень вышло с фейком про вымогательство... "Всё ....ня. Давай по новой", - как говорил классик", – резюмирует адвокат.

Как известно, вечером 22 июня в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компромата на нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева взял Гужву под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог в 544 тысяч гривен. 26 июня залог внесли, а 27 июня Гужва вышел из СИЗО.

У прокуратуры есть видео переговоров Гужвы и показания посредника.

Украинская правда

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