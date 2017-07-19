Держдеп про "Малоросію": Ми стурбовані, але це не варте офіційної відповіді
Офіційний Вашингтон вважає ініціативу лідера бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка про створення "Малоросії" одним з питань, що лежать в сфері занепокоєнь для США, однак вважає, що офіційної відповіді на заяви сепаратистів, які діють за вказівкою ззовні, давати не варто.
Про це у вівторок в ході брифінгу заявила прес-секретар Державного департаменту США Хезер Науерт, передає "Укрінформ".
"Те, що ми чули, що так звані "сепаратисти" хочуть бачити нову країну, і ця нова держава повинна виникнути замість України. Це, безумовно, питання, яке знаходиться в сфері наших занепокоєнь, але я просто не буду виходити за рамки цього (коментаря)", - зазначила вона.
Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу "Малоросію".
Ватажки бойовиків ОРЛО відхрестилися від "Малоросії".
У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.
Німецький федеральний уряд засудив заяви ватажка Захарченка щодо "заснування Малоросії".
У Кремлі заявили, що не знали про ініціативу Захарченка створити "Малоросію".