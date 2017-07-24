Геращенко: Консули РФ не відвідали Агєєва, кидають своїх

Російського військовослужбовця Віктора Агєєва за місяць затримання жодного разу не відвідали консули Російської Федерації.

Перший заступник голови Верховної Ради й представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко висловила здивованість цим.

Прочитавши його слова, вона зазначила: "Потіряшку жодного разу не відвідали російські консули. Жодного разу!".

"Наші консули борються за відвідання наших в тюрмах РФ, наших консулів фізично побили в Чечні, коли вони проривалися на суд до Карп'юка і Клиха, іх не пускають до Сенцова і Кольченка, яким нав'язують російське громадянство, наш консул розшукував Романа Сущенка в Лефортово й пробивався до Євгена Панова, коли той коротко був там, між сімферопольськими катуваннями.... Оце і є два світи", – порівняла Геращенко.

"І слава Богу, що Україна – не Росія, що Україна своїх не кидає, не забуває, визнає, бореться, шанує. А для РФ це все просто "нас-там-нет", а нет – то про що й мова", – додала вона.

"Я сама кілька разів в тюрмах зустрічала громадян РФ, яких місяцями не відвідував консул, попри інформування. І прохання відвідати. Бо відвідати – це визнати", – заявила Геращенко.

На її думку, це доводить: "РФ не потрібні її громадяни, а тим більше жителі Криму і Донбасу. Їм (росіянам) потрібні лише території".

Як відомо, затриманий 24 травня на Донбасі російський єфрейтор Віктор Агєєв 22 липня зустрівся у Старобільську зі своєю матір'ю та кореспондентом "Новой газеты" Павлом Канигіним.

Тоді він розповів, що з офіційних представників Росії його досі ніхто не відвідав: за місяць дипломати лише раз подзвонили начальнику колонії Череватому.

У день зустрічі Агєєва з матір'ю голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що дії Агєєва кваліфікуються як тероризм.

Раніше Агєєв підтверджував, що його відправили на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Олена Рощенко, УП