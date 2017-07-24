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Геращенко: Консулы РФ не посетили Агеева, бросают своих

Понедельник, 24 июля 2017, 14:43

Российского военнослужащего Виктора Агеева за месяц задержания ни разу не посетили консулы Российской Федерации.

Первый заместитель главы Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко выразила удивление этим.

Прочитав его слова, она отметила: "Потиряшку ни разу не посетили российские консулы. Ни разу!".

"Наши консулы борются за посещение наших в тюрьмах РФ, наших консулов ​​физически избили в Чечне, когда они прорывались на суд к Карпюку и Клиху, их не пускают к Сенцову и Кольченко, которым навязывают российское гражданство, наш консул разыскивал Романа Сущенко в Лефортово и пробивался к Евгению Панову, когда тот коротко был там, между симферопольскими пытками... Это и есть два мира", – сравнила Геращенко.

"И слава Богу, что Украина – не Россия, что Украина своих не бросает, не забывает, признает, борется, уважает. А для РФ это все просто "нас-там-нет", а нет – так о чем и речь", – добавила она.

"Я сама несколько раз в тюрьмах встречала граждан РФ, которые месяцами не посещал консул, несмотря на информирование. И просьбу посетить. Потому что посетить – это признать", – заявила Геращенко.

По ее мнению, это доказывает: "РФ не нужны ее граждане, а тем более жители Крыма и Донбасса. Им (россиянам) нужны только территории".

Как известно, задержанный 24 мая на Донбассе российский ефрейтор Виктор Агеев 22 июля встретился в Старобельске со своей матерью и корреспондентом "Новой газеты" Павлом Каныгиным.

Тогда он рассказал, что из официальных представителей России его до сих пор никто не посетил: за месяц дипломаты лишь раз позвонили начальнику колонии Череватому.

В день встречи Агеева с матерью глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что действия Агеева квалифицируются как терроризм.

Ранее Агеев подтверждал, что его отправили на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Алена Рощенко, УП

Темы: РосcияДонбассГеращенко Ирина
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