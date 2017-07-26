Родичі жертв рейсу MH17 хочуть потрапити на Донбас

Родичі загиблих улітку 2014 року пасажирів рейсу MH17 хочуть побувати на місці падіння малайзійського "Боїнга" на сході України, але поки що це не можливо.

Про це сказала заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю "Громадському".

"У роковини падіння літака наш посол брав участь (у церемонії відкриття меморіалу – ред.) у Нідерландах разом з родичами загиблих. Звичайно, вони чекають, вони хочуть побачити винних, сподіваються, що слідство дійде до верхівки, і що це будуть не просто люди, які натискали кнопки, а буде покарано всіх, хто брав у цьому участь", – сказала вона.

"Також родичі дуже хотіли б побачити місце трагедії, а наразі воно знаходиться на непідконтрольній Україні території. Тут ми у ситуації, коли дуже хотіли б допомогти, але, зважаючи на всі безпекові ризики, досі не можемо цього зробити", – додала Зеркаль.

На запитання, чи готова Росія гарантувати безпеку родичам жертв трагедії, чиновниця відповіла: "Тут комплексне питання".

"Все ж таки це територія України, яка тимчасово не контролюється нами. Звичайно, є питання, чи можемо ми гарантувати безпеку родичів. Згідно міжнародної угоди, ми забезпечуємо доступ до місця трагедії спеціальній місії, але доступ відбувається із залученням місії ОБСЄ", – зазначила Зеркаль.

"Ми розмовлятимемо з ОБСЄ, чи готові вони надати можливість родичам відвідати цю територію. Але, зважаючи на загострення (ситуації на Донбасі – ред.), це дуже сумнівно", – сказала вона.

Зеркаль також сказала, що про те, що Росія практично повністю закрила небо над Ростовом за півдоби до збиття літака, було відомо вже восени 2015 року, коли оприлюднили звіт Ради безпеки транспорту Нідерландів.

"У технічному звіті все це є. Просто ніхто не звертав на це уваги. Позаяк більшість сконцентрувалася на тому, чи є якась провина України", – сказала вона.

"Росія не надавала жодної інформації. Навколо цього було багато спекуляцій. Наприклад, що нібито Україна довго не надавала дані радарів. Це спекуляція росіян, яка також позначена у звіті. Такою самою спекуляцією є розмови щодо закриття неба Україною" – додала Зеркаль.

"Немає жодних нормативів, які б нас зобов’язували закрити небо. До нас немає жодних претензій", – наголосила вона.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), упав у Донецькій області 17 липня 2014 року – загинули 298 осіб.



Міжнародна команда з розслідування цієї катастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню Bellingcat.

Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року.

Україна уклала угоду про передачу Нідерландам юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака. Нідерланди змінять своє законодавство, щоб винести вирок.

Олена Рощенко, УП