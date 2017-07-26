Родственники жертв рейса MH17 хотят попасть на Донбасс

Родственники погибших летом 2014 года пассажиров рейса MH17 хотят побывать на месте падения малайзийского "Боинга" на востоке Украины, но пока это невозможно.



Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью "Громадському".



"В годовщину падения самолета наш посол участвовал (в церемонии открытия мемориала – ред.) в Нидерландах вместе с родственниками погибших. Конечно, они ждут, они хотят увидеть виновных, надеются, что следствие дойдет до верхушки, и это будут не просто люди, которые нажимали кнопки, а будут наказаны все, кто участвовал в этом", – сказала она.

"Также родственники очень хотели бы увидеть место трагедии, а сейчас оно находится на неподконтрольной Украины территории. Здесь мы в ситуации, когда очень хотели бы помочь, но, учитывая все оборонные риски, до сих пор не можем этого сделать", – добавила Зеркаль.



На вопрос, готова ли Россия гарантировать безопасность родственникам жертв трагедии, чиновница ответила: "Здесь комплексный вопрос".



"Все же это территория Украины, которая временно контролируется нами. Конечно, есть вопрос, можем ли мы гарантировать безопасность родственников. Согласно международному соглашению, мы обеспечиваем доступ к трагедии специальной миссии, но доступ происходит с привлечением миссии ОБСЕ", – отметила Зеркаль.



"Мы будем разговаривать с ОБСЕ, готовы ли они предоставить возможность родственникам посетить эту территорию. Но, учитывая обострение (ситуации на Донбассе – ред.), это очень сомнительно", – сказала она.



Зеркаль также сказала, что о том, что Россия практически полностью закрыла небо над Ростовом за половину суток до сбивания самолета, было известно уже осенью 2015 года, когда обнародовали отчет Совета безопасности транспорта Нидерландов.



"В техническом отчете все это есть. Просто никто не обращал на это внимания. Поскольку большинство сконцентрировалась на том, есть ли какая-то вина Украины", – сказала она.



"Россия не предоставляла никакой информации. Вокруг этого было много спекуляций. Например, что якобы Украина долго не предоставляла данные радаров. Это спекуляция россиян, которая также обозначена в отчете. Такой же спекуляцией являются разговоры о закрытии неба Украине", – добавила Зеркаль.



"Нет никаких нормативов, которые бы нас обязывали закрыть небо. К нам нет никаких претензий", – подчеркнула она.

Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), упал в Донецкой области 17 июля 2014 года – погибли 298 человек.

Международная команда по расследованию этой катастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat.

Малайзия надеется, что подозреваемых в катастрофе МН17 назовут до конца года.

Украина заключила соглашение о передаче Нидерландам юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в сбивании самолета. Нидерланды изменят свое законодательство, чтобы вынести приговор.

Алена Рощенко, УП