Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 26 липня на Українській правді.

Про Саакашвілі. Президент Петро Порошенко видав указ про припинення українського громадянства екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі міг втратити громадянство через те, що під час заповнення відповідних документів не вказав інформації про судимості.

При цьому, у прес-службі Саакашвілі не підтверджують інформацію про позбавлення його українського громадянства.

Про МАУ. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.

Про санкції США проти РФ. У законопроекті "Протидія супротивникам Америки через санкції", який був прийнятий Палатою представників США, важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Про Суса. Екс-заступнику начальника департаменту Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Дмитру Сусу оголошено підозру.

Його підозрюють у привласненні коштів та майна.

Про "борг Януковича". Високий суд Лондона ухвалив подальше зупинення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляції України у справі про повернення Росії єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів за домовленостями з Віктором Януковичем.

Про представництво президента в Криму. Витрати на представництво президента України в Криму, що базується в Херсоні, до кінця 2017 року можуть становити 5,5 млн гривень.

Про Черновецького. Суд дав дозвіл на затримання екс-мера Києва Леоніда Черновецького з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про МН17. Нідерланди змінять своє законодавство, щоб винести вирок у справі про збитий на Донбасі малайзійський літак рейсу MH17.

Про російських журналістів. Служба безпеки України примусово повернула в РФ російську журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24".