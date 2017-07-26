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Главные новости дня

Среда, 26 июля 2017, 21:58

Подборка самых важных новостей за 26 июля на Украинской правде.

О Саакашвили. Президент Петр Порошенко издал указ о прекращении украинского гражданства экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

При этом, в пресс-службе Саакашвили не подтверждают информацию о лишении его украинского гражданства.

О МАУ. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала судебный иск к Министерству инфраструктуры с требованием возместить 20 млн гривен убытков, понесенных из-за возможного прихода лоукостера Ryanair.

О санкциях США против РФ. В законопроекте "Противодействие противникам Америки через санкции", который был принят Палатой представителей США, важное место отводится поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

О Сусе. Экс-заместителю начальника департамента Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрию Сусу объявлено подозрение.

Его подозревают в присвоении денежных средств и имущества.

О "долге Януковича". Высокий суд Лондона принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляции Украины по делу о возвращении России еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов по договоренностям с Виктором Януковичем.

О представительстве президента в Крыму. Расходы на представительство президента Украины в Крыму, которое базируется в Херсоне, до конца 2017 года года могут составить 5,5 млн гривен.

О Черновецком. Суд дал разрешение на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об МН17. Нидерланды изменят свое законодательство, чтобы вынести приговор по делу о сбитом на Донбассе малазийском самолете рейса MH17.

О российских журналистах. Служба безопасности Украины принудительно вернула в РФ российскую журналистку Марию Князеву, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24".

Темы: СаакашвилиГенпрокуратураСМИ
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