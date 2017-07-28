Найєм: Юридичної можливості не пустити Саакашвілі в країну немає

Український паспорт Михеїла Саакашвілі досі дійсний.

Про це народний депутат від БПП Мустафа Найєм розповів в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я думаю, що у нього його паспорт, який зараз є, він дійсний. Тому що за законом тільки представник Міграційної служби може відібрати у нього паспорт, анулювати, передавши йому довідку про те, що він позбавлений громадянства. Це означає, що це може статися в момент його прибуття в Україну і перетину кордону. Якщо так станеться, йому мають вручити довідку про те, що він не громадянин України", - сказав він.

Нардеп також розповів про можливі дії української влади щодо Саакашвілі.

"Далі два виходи. Або Україна якось відправить Саакашвілі в ту країну, з якої він приїхав. Тому що його український паспорт дійсний, поки він може їздити. По-друге, його можуть депортувати до Грузії. Я думаю, що він (Петро Порошенко, - ред.) вступив в ці домовленості (домовленості з грузинською владою щодоСаакашвілі, - ред), отримавши кримінальні справи або якусь додаткову інформацію. Якщо ні, то це все взагалі розвалюється", - вважає Найєм.

"Другий вихід, що Саакашвілі просить Україну про статус особи, що має право на захист або особливий статус. Він в'їжджає в країну і може подати до Адміністративного суду апеляцію щодо позбавлення його громадянства і просто тут пересуватися і жити. Тобто юридичної можливості зараз не пустити Саакашвілі в країну немає", - зазначив він.

Крім цього, депутат стверджує, що в той день, коли Саакашвілі отримував паспорт, Міграційна служба видала 26 паспортів без документів.

"У той день, коли Саакашвілі отримав паспорт, Міграційна служба без всяких документів, нехай перевірять, видала 26 паспортів. Я звертаюся до пана генпрокурора, перевірте, будь ласка. 26 паспортів в день, коли видали Саакашвілі, без бланків, без документів були видані", - додав він.

Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства України на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті.

Сам Саакашвілі заявив, що у Порошенка не вийде позбавити його українського громадянства. Перебуваючи у США, політик сказав, що буде домагатися повернення в Україну.

Джерело в оточенні Порошенка повідомляло "Українській правді", що Саакашвілі втратив громадянство України, бо під час заповнення документів на його отримання написав, що не має судимості, а насправді мав – адже в Грузії проти нього порушено кілька справ.

Минулого тижня Порошенко відвідав Грузію. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала.

Захист Міхеіла Саакашвілі оскаржить позбавлення його українського громадянства в суді.

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