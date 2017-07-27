Саакашвілі оскаржить позбавлення громадянства в суді

Захист Міхеіла Саакашвілі оскаржить позбавлення його українського громадянства.

Про це заявив на мітингу прихильників політика у Києві адвокат Павло Богомазов, передає кореспондент "Української правди".

Після візиту до Генеральної прокуратури він сказав, що нічого нового там не сказали.

"Ми почули, що ГПУ просто зізналися, що закон використали", – заявив адвокат.

"Щоб не складати руки, ми йдемо до адмінсуду, щоб оскаржити рішення про позбавлення Міхеіла Саакашвілі громадянства", – додав Богомазов.

Мітинг на підтримку Саакашвілі Мар’яна П'єцух

Подати апеляцію можна буде після отримання паперової версії рішення.

Депутат Юрій Дерев'янко, який теж прийшов на Майдан Незалежності, сказав, що зустрічався з генпрокурором Юрієм Луценком – і той повідомив, що жодних нових справ проти Саакашвілі немає, а йдеться про дві старі екстрадиційних справи.

"Це агонія режиму Порошенка. Ми прийшли сюди сказати ні замаху на наші права і свободи", – заявив нардеп.

Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства України на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті.

Сам Саакашвілі заявив, що у Порошенка не вийде позбавити його українського громадянства. Перебуваючи у США, політик сказав, що буде домагатися повернення в Україну.

Грузинського громадянства його позбавили 4 грудня 2015 року.

Джерело в оточенні Порошенка повідомляло "Українській правді", що Саакашвілі втратив громадянство України, бо під час заповнення документів на його отримання написав, що не має судимості, а насправді мав – адже в Грузії проти нього порушено кілька справ.

Минулого тижня Порошенко відвідав Грузію. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала.

Після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

Саакашвілі ще у травні заявляв, що Порошенко доручив "зайнятися питанням його громадянства". А в квітні казав, що його брату Давиду скасували посвідку на проживання в Україні.

У червні Саакашвілі звинуватив Порошенка в тому, що колись його компанія "Богдан" експортувала автобуси на окуповану грузинську територію Абхазії.

У листопаді минулого року на запитання, чи допускає він, що конфлікт із Порошенком досягне такої точки, що його видадуть Грузії, Саакашвілі казав: "Ні, я кращої думки про президента Порошенка, що він здатен на такі речі".

Мар’яна П'єцух, Олена Рощенко, УП