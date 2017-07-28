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Найем: Юридической возможности не пустить Саакашвили в страну нет

Пятница, 28 июля 2017, 07:48

Украинский паспорт Михаила Саакашвили все еще действителен.

Об этом народный депутат от БПП Мустафа Найем рассказал в эфире телеканала "112 Украина". 

"Я думаю, что у него его паспорт, который сейчас есть, он действителен. Потому что по закону только представитель Миграционной службы может отобрать у него паспорт, аннулировать, передав ему справку о том, что он лишен гражданства. Это означает, что это может произойти в момент его прибытия в Украину и пересечения границы. Если так произойдет, ему должны вручить справку о том, что он не гражданин Украины", - сказал он. 

Нардеп также рассказал о возможных действиях украинской власти в отношении Саакашвили. 

"Дальше два выхода. Или Украина как-то отправит Саакашвили в ту страну, из которой он приехал. Потому что его украинский паспорт действителен, пока он может ездить. Во-вторых, его могут депортировать в Грузию. Я думаю, что он (Петр Порошенко, - ред.) вступил в эти договоренности (договоренности с грузинскими властями по Саакашвили, - ред), получив уголовные дела или какую-то дополнительную информацию. Если нет, то это все вообще разрушается", - считает Найем.

"Второй выход, что Саакашвили просит Украину о статусе лица, имеющего право на защиту или особый статус. Он въезжает в страну и может подать в Административный суд апелляцию о лишении его гражданства и просто здесь передвигаться и жить. То есть юридической возможности сейчас не пустить Саакашвили в страну нет", - отметил он.

Кроме этого, депутат утверждает, что в тот день, когда Саакашвили получал паспорт, Миграционная служба выдала 26 паспортов без документов.

"В тот день, когда Саакашвили получил паспорт, Миграционная служба без всяких документов, пусть проверят, выдала 26 паспортов. Я обращаюсь к господину генпрокурору, проверьте, пожалуйста. 26 паспортов в день, когда выдали Саакашвили, без бланков, без документов были выданы", - добавил он. 

Как известно, президент Петр Порошенко лишил Михэила Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины.

Сам Саакашвили заявил, что у Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Находясь в США, политик сказал, что будет добиваться возвращения в Украину.

Источник в окружении Порошенко сообщал "Украинской правде", что Саакашвили лишен гражданства Ураины, потому что при заполнении документов на его получение написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел, так как в Грузии против него возбуждено несколько дел.

На прошлой неделе Порошенко посетил Грузию. Там он сначала заявил, что Украина не получала просьбу об экстрадиции Саакашвили в Грузию, но потом уточнил, что получала.

Защита Михеила Саакашвили обжалует лишение его украинского гражданства в суде.

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Темы: СаакашвилиПорошенко
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