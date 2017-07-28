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Сус "без приколів" пропонував підпалити торговий центр

П'ятниця, 28 липня 2017, 18:14

Екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус пропонував підпалити торговий центр, щоб відвернути увагу від проблем департаменту.

Відповідні слова Суса на засіданні суду зачитував прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Козачина. На це у п'ятницю звернули увагу активісти.

"У нас зараз проблеми, тому відволічіть увагу громадськості, підпаліть якийсь ТЦ, чи що. Я без приколів", - цитував Суса прокурор.

На уточнення "Української правди" Козачина підтвердив, що ці слова справді є у матеріалах та були сказані Сусом.

"Українська правда" звернулася до САП, щоб з’ясувати, до кого звертався Сус, однак відповідь поки що не отримали.

Як повідомлялося, Солом'янський райсуд Києва обрав колишньому чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

Як відомо, колишнього чиновника ГПУ Дмитра Суса підозрюють у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора

Його затримали 25 липня а аеропорту "Бориспіль".

Національне антикорупційне бюро вже повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

У серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

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