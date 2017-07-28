Сус "без приколов" предлагал поджечь торговый центр

Экс-заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус предлагал поджечь торговый центр, чтобы отвлечь внимание от проблем департамента.

Соответствующие слова Суса на заседании суда зачитывал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина. На это в пятницу обратили внимание активисты.

"У нас сейчас проблемы, потому отвлеките внимание общественности, подожгите какой ТЦ, что ли. Я без приколов", - цитировал Суса прокурор.

На уточнение "Украинской правды" Козачина подтвердил, что эти слова действительно есть в материалах дела и были сказаны Сусом.

"Украинская правда" обратилась к САП, чтобы выяснить, к кому обращался Сус, однако ответ пока не получили.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева избрал бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Как известно, бывшего чиновника ГПУ Дмитрия Суса подозревают в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора.

Его задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".

Национальное антикоррупционное бюро уже сообщило Сусу о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.

14 апреля 2017 года Дмитрия Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

В августе 2016 года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что у них было решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.