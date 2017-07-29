В ОБСЄ закликали звільнити журналіста Асєєва
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість у зв'язку з тим, що журналіст Станіслав Асєєв досі перебуває в полоні у бойовиків на Донбасі.
Про це йдеться в заяві ОБСЄ.
Він також закликав негайно звільнити Асєєва.
"Я закликаю всіх причетних негайно звільнити Станіслава Асєєва. Журналісти та інші співробітники медіа повинні вільно висловлювати свої погляди і безперешкодно виконувати свою роботу", - заявив Дезір.
Раніше повідомлялося, що у Асєєва виникли серйозні проблеми зі здоров'ям.
Асєєв з моменту окупації жив у Донецьку, востаннє виходив на зв'язок 2 червня.
За словами представника України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірини Геращенко, бойовики заявляють, що не мають інформацією про Асєєва.
А так звана "поліція ДНР" оголосила в розшук журналіста.