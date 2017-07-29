В ОБСЕ призвали освободить журналиста Асеева

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил озабоченность в связи с тем, что журналист Станислав Асеев до сих пор находится в плену у боевиков на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

Он также призвал немедленно освободить Асеева.

"Я призываю всех причастных немедленно освободить Станислава Асеева. Журналисты и другие сотрудники медиа должны свободно выражать свои взгляды и беспрепятственно выполнять свою работу", - заявил Дезир.

Ранее сообщалось, что у Асеева возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Асеев с момента оккупации жил в Донецке, в последний раз выходил на связь 2 июня.

По словам представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ВКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирины Геращенко, боевики заявляют, что не располагают информацией об Асееве.

А так называемая "полиция ДНР" объявила в розыск журналиста.