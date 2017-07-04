Литва висунула звинувачення двом росіянам у справі про події 1991 року

Генеральна прокуратура Литви в понеділок повідомила, що завершила досудове розслідування щодо ще двох підозрюваних у справі про події 13 січня 1991 року, і передала справу до суду.

Про це повідомляє Delfi.

Генпрокуратура Литви також повідомила, що стосовно інших семи осіб прийнято рішення справу закрити, оскільки в їх діях не встановлено будь-яких ознак злочинних діянь.

Суду передана частина справи про події 13 січня 1991 року, в якій звинувачення в злочинах проти людяності і у військових злочинах пред'явлені двом громадянам Росії, чиї прізвища не повідомляються. Судовий процес над ними, найімовірніше, буде вестися заочно.

Розслідування щодо цих дев'яти підозрюваних було відокремлено від основної справи про події 13 січня 2014 року. Найбільша частина справи про події 13 січня 1991 року вже півтора року розглядається в Вільнюському окружному суді. У ньому звинувачення пред'явлені більш ніж 60 особам. Всіх їх, за винятком Геннадія Іванова та Юрія Меля, судять заочно. Судовий процес відновиться в серпні.

Вночі 13 січня 1991 року в результаті дій радянських військових у Вільнюсі біля Будинку друку, Телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ загинули 14 цивільних осіб. Через вісім років після цих подій за створення антидержавних організацій та інші злочини до позбавлення волі було засуджено шість чоловік. Вони вже відбули покарання.