В Нацгвардії запровадили інститут капеланства
Вівторок, 4 липня 2017, 03:08
Національна гвардія України (НГУ) стала першим військовим формуванням, де впровадили інститут капеланства.
Про це повідомляється на сторінці МВС у facebook.
Священослужителів, які претендують на посади капеланів у Нацгвардії навчатимуть основам тактичної медицини, вони також візьмуть участь у заняттях із взаємодії психологів та капеланів під час виконання гвардійцями бойових завдань в екстремальних умовах. Перші збори розпочалися 3 липня у місті Золочів, Львівської області.
Відповідно до вимог, аби стати капеланом, священикам необхідне знання української мови, декілька років служби у пастві та рекомендація від духовного старшини.
Повідомляється, що вже 38 військових священників підписали трудовий договір і є працівниками НГУ.