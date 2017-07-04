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В Нацгвардії запровадили інститут капеланства

Вівторок, 4 липня 2017, 03:08

Національна гвардія України (НГУ) стала першим військовим формуванням, де впровадили інститут капеланства.

Про це повідомляється на сторінці МВС у facebook.

Священослужителів, які претендують на посади капеланів у Нацгвардії навчатимуть основам тактичної медицини, вони також візьмуть участь у заняттях із взаємодії психологів та капеланів під час виконання гвардійцями бойових завдань в екстремальних умовах. Перші збори розпочалися 3 липня у місті Золочів, Львівської області.

Відповідно до вимог, аби стати капеланом, священикам необхідне знання української мови, декілька років служби у пастві та рекомендація від духовного старшини.

Повідомляється, що вже 38 військових священників підписали трудовий договір і є працівниками НГУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нацгвардіярелігія
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