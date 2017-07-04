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На комітеті Ради Довгого захищають від Луценка

Вівторок, 4 липня 2017, 12:06

Народний депутат з фракції "Радикальна партія" Олег Купрієнко сперечається з генеральним прокурором Юрієм Луценком щодо подання на народного депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого.

Про це з засідання регламентного комітету у вівторок повідомляє кореспондент "Української правди".

"На чому ви базуєте звинувачення? На якихось документах, які ми не маємо у поданні", – говорив Купрієнко.

"Як на яких? На допиті свідків, на рішеннях Київської міської ради", – обурювався Луценко.

В свою чергу Купрієнко наполягав, що цих документів у поданні немає.

 
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Луценко пояснював, що міська влада не мала права виділяти землю житловому кооперативу на території заповідника.

Після цього "радикал" запитав, чи секретар міської ради має знати всі попередні рішення міської ради щодо заповідників.

Луценко на це відреагував: "Він не з Марсу впав. Він повинен знати законодавство, не може житловий кооператив претендувати на 100 га землі. Не можуть 4 людини отримати 100 га для покращення житлових умов".

Після цього нардеп-"радикал" поцікавився, чи є в Генеральній прокуратурі справа на екс-мера Києва Леоніда Черновецького. На це Луценко відповів, що проводяться експертизи.

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Як повідомлялося, 4 липня регламентний комітет Верховної Ради розглядає подання Генпрокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого.

Як відомо, Генеральна прокуратура направила відповідне подання до Верховної Ради  21 червня.

Довгий фігурує в справі про незаконне відчуження земель у Києві в 2007 році.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДовгийВерховна РадаГенпрокуратура
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