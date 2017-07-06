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Росія виступила проти нових санкцій стосовно КНДР

Четвер, 6 липня 2017, 04:17

Представник Росії в ООН виступив проти нових санкцій, а також проти можливого застосування воєнної сили стосовно Пхеньяну.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Заступник постійного представника Росії в ООН Володимир Сафронков в ході засідання Радбезу засудив дії Пхеньяна, але заявив, що Москва проти нових санкцій чи використання воєнних засобів і виступає за те, щоб Вашингтон пішов на компроміс із Пхеньяном, щоб знизити напруженість.

Зокрема, він закликав Вашингтон зупинити розміщення своєї системи протиракетної оборони в сусідній Південній Кореї.

Зі схожою позицією виступив представник Китаю Лю Цзєї – він засудив запуск ракети, назвавши його неприйнятним і кричущим порушенням попередніх резолюцій Ради безпеки, але заявив, що Пекін виступає проти застосування воєнної сили, і закликав США зупинити розміщення системи ПРО на півдні Корейського півострова.

Представники Франції і Великої Британії, навпаки, сказали, що підтримають резолюцію про посилення санкцій проти Північної Кореї.

Як повідомлялося, американський постпред в ООН Ніккі Гейлі попередила, що США готові застосувати військову силу проти КНДР, якщо це буде необхідно для припинення її ядерної програми.

Звертаючись до представника Росії, Гейлі повідомила, що США запропонують нові санкції відносно Північної Кореї в найближчі дні і попередила, що Вашингтон готовий припинити торгівлю з країнами, які мають бізнес з КНДР у порушення резолюцій ООН.

Теми: Північна Кореяядерна зброяРосіяСШАКитай
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