РФ не визнає в ООН, що КНДР запустила міжконтинентальну ракету

Російська делегація в ООН наполягає, що режим Північної Кореї провів запуск не міжконтинентальної балістичної ракети, а ракети середнього радіусу, і пропонує внести цю правку в ініційовану США заяву для преси Радбезу ООН.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерело.

Росію в цьому питанні підтримав Китай.

"Американська делегація запропонувала проект заяви для преси СБ ООН, в тексті якої йдеться, що Радбез засуджує запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети. Росіяни, посилаючись на дані свого міністерства оборони, внесли пропозицію замінити термін "міжконтинентальна" на "ракету середньої дальності", - повідомило джерело.

У проекті заяви для преси, зокрема, говориться, що Радбез провів екстрену зустріч, реагуючи на останнє ракетне випробування режимом КНДР, що порушує відразу сім резолюцій Радбезу. Підкреслюється, що це становить загрозу міжнародному миру і безпеці.

Крім того, в проекті документа зазначається, що, з огляду на численні попередження на адресу Пхеньяна, члени Ради Безпеки ООН готові негайно розпочати роботу над посиленням обмежувальних заходів проти Північної Кореї.

Китайська сторона, зі свого боку констатувала, що, з урахуванням позиції Росії, Радбез не має необхідного консенсусу для обмеження доступу до документа і запропонувала прибрати з тексту слово "міжконтинентальна".

Заява для преси СБ ООН повинна буде готова до ранку п'ятниці за вашингтонським часом. Якщо сторони не дійдуть консенсусу, документ буде заблокований.

Як відомо, у вівторок, 4 липня, Пхеньян повідомив, що провів успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Офіційні особи США підтвердили запуск. Повідомлялося, що ракета здатна досягти території Аляски.