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Бійня у мексиканській в'язниці: 28 людей загинуло

П'ятниця, 7 липня 2017, 08:33

Щонайменше 28 людей було вбито внаслідок жорстокої бійки у в'язниці на мексиканському тихоокеанському курорті Акапулько, що є одним із найгірших спалахів насильства в неспокійній пенітенціарній системі країни за останні роки.

Про це пише Reuters.

Акапулько є найбільшим містом Герреро, одного з найбільш беззаконних штатів Мексики та центром виробництва опійного маку.

Тюремна бійня була особливо незручна для Мексики, оскільки того ж дня Герреро відвідував секретар міністерства внутрішньої безпеки США Джон Келлі.

За словами державного чиновника Роберто Альвареса, бійка виникла між конкуруючими бандами. За його словами, на додаток до 28 померлих, постраждали ще троє людей.

Чиновник правоохоронних органів на умовах анонімності повідомив Reuters, що четверо загиблих були обезголовлені.

За словами Альвареса, в'язниця була на 30 відсотків переповнена. Тюрма розрахована на 1624 ув'язнених, але за її стінами утримувався 1951 чоловіків та 110 жінок.

Зазначається, що всі жертви були знайдені з колотими ранами від гострих предметів, таких як імпровізована зброя, яку виготовляють в'язні.

Сутичка 6 липня 2017 року стала найгіршим спалахом насильства для пенітенціарної системи Мексики із початку минулого року, коли у в'язниці північного індустріального міста Монтеррей загинули 49 людей

"Українська правда" у Threads

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