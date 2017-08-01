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Пентагон стурбований планами Туреччини купити ЗРК С-400 у Росії

Вівторок, 1 серпня 2017, 05:54

США розкритикували плани Туреччини придбати у Росії зенітні комплекси С-400.

Про це пише DW.com.

"Ми хочемо, щоб наші партнери по НАТО, купуючи озброєння, одночасно робили інвестиції в наш альянс", - заявив представник Пентагону Джефф Девіс.

Девіс висловив стурбованість, що придбання Анкарою російської зброї може створити складнощі для військової взаємодії всередині НАТО. У той же час покупка "операційно-сумісного обладнання, в цілому, хороша ідея", додав він.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що Туреччина погодилася заплатити $2,5 мільярда за придбання російської системи протиракетної оборони С-400.

Попередня угода передбачає, що Туреччина отримає дві батареї С-400 від Росії протягом наступного року, а потім випустить ще дві в Туреччині.

Туреччина раніше досягла домовленості про купівлю системи протиракетної оборони в Китаї, але змушена була відмовитися від неї через незадоволення НАТО.

ЗРК С-400 "Тріумф" призначений для ураження на дальній та середній дистанції всіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу, включаючи стратегічні бомбардувальники, тактичні балістичні і крилаті ракети, гіперзвукові цілі.

Теми: ТуреччинаНАТОРосія
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