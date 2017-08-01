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Аваков пропонує Саакашвілі суд, а Раді – уточнити закон про громадянство

Вівторок, 1 серпня 2017, 09:20
Аваков пропонує Саакашвілі суд, а Раді – уточнити закон про громадянство

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков хотів би, щоб Міхеіл Саакашвілі довів у суді правомірність набуття ним українського паспорта, а Верховна Рада уточнила процедуру отримання громадянства.

"Довкола паспортів і громадянства останнім часом буря емоцій у зв'язку з Саакашвілі. Є формальний підтекст, є політичні трактування", – зазначив він у Facebook.

"Я буду радий, якщо Саакашвілі, зібравши всі формальні юридичні аргументи, в суді доведе правомірність свого володіння українським паспортом, розвінчавши усі претензії", – заявив Аваков.

"І не те, щоб мені він подобався чи я його, скаженого, полюбив – ні. Просто це красиво і правильно, коли працюватиме цей демократичний правовий інститут оскарження рішень. Незалежно, хто кому подобається і які у кого політичні погляди і цілі", – пояснив він.

Голові МВС також подобається, що "за честь володіти українським громадянством буде боротьба".

Водночас, він переконаний: "Восени, з початком роботи парламенту, потрібно негайно вносити корективи в українське законодавство – більш чітко, жорстко й недвозначно прописавши процедури надання та позбавлення громадянства, непохитні права громадян України – незалежно від будь-чиєї волі в самій Україні та за її межами".

"Щоб не виникало ні казусів Саакашвілі, ні кремлівських мрійників, які потирають рученята, ваблячи червоними корочками замість наших красенів із тризубом!", – додав Аваков.

Як відомо, між Аваковим і Саакашвілі у грудні 2015 року стався конфлікт під час засідання Нацради реформ в Адміністрації президента. Він запам’ятався фразою "Бе-бе-бе-бе – Ви так говорите", якою Аваков перекривляв Саакашвілі.

Президент Петро Порошенко позбавив громадянства України екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі. Адміністрація президента це підтвердила 27 липня, хоча інформація поширилася ще 26-го.

Саакашвілі заявив, що його позбавили громадянства України на підставі анкети, під якою стоїть не його підпис. Політик грузинського походження пояснив, що в Україні підписується кирилицею, і показав свій підпис. 

Саакашвілі вирішив звертатися до адміністративного суду через позбавлення українського громадянства.

Саакашвілі отримав українське громадянство 29 травня 2015 року – і вже з 30 травня приступив до обов’язків голови Одеської ОДА, які виконував до звільнення 9 листопада 2016 року.

Грузія просила Україну видати їй Саакашвілі. Грузинський міністр юстиції Тея Цулукіані сподівається, що, щойно Саакашвілі повернеться до України, Київ зможе почати процес його екстрадиції в Тбілісі.

Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс пропонував надати Саакашвілі громадянство Литви.

Читайте також: Громадянин світу. Чому Порошенко забрав у Саакашвілі український паспорт

Олена Рощенко, УП

Теми: СаакашвіліАваковгромадянствозаконодавство
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